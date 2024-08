'Zoveel incasseert Royal Antwerp FC nog voor transfer van Pacho'

Willian Pacho zal Royal Antwerp FC nog een mooie cent opleveren. Hij maakt deze week wellicht zijn transfer naar de Franse competitie.

Royal Antwerp FC deed Willian Pacho vorige zomer van de hand. De club streek toen 9 miljoen euro op voor de verdediger. Toen al gingen stemmen op of Frankfurt niet te weinig had betaald aan The Great Old, maar de club leek duidelijk genoegen te nemen met de gesloten deal.

Vooral ook omdat Royal Antwerp FC een percentage op de eerstvolgende doorverkoop van Pacho in de deal wist op te nemen. Centen die gezien de situatie op de Bosuil heel welgekomen zijn.

Nu Pacho op weg is naar Paris Saint-Germain en de Franse club daar 40 miljoen euro voor zou neertellen, kan Antwerp zich klaarmaken om te cashen.

De club heeft een percentage van 15 procent op een nieuwe deal, weet Het Nieuwsblad over de transfer. Op de meerwaarde van 31 miljoen euro betekent dat dus een 4,65 miljoen euro die de club zal opstrijken.

Eerder was er zelfs sprake dat er uit de Premier League een bod zou komen van 60 miljoen euro. Als dat werkelijkheid was geworden dan had The Great Old nog 7,65 miljoen euro gekregen, maar zover komt het niet.