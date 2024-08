'Belgische topclub houdt speler uit de wedstrijdselectie, maar houdt ook been stijf met oog op transfer naar Duitsland'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise bereidt zich opnieuw voor op een zeer drukke transferperiode. De Brusselse club zou verschillende belangrijke spelers kunnen verliezen. Over sommigen blijven de geruchten maar aanhouden.

Union moest eerder deze zomermercato al afscheid nemen van Mohamed Amoura. De Algerijnse aanvaller besliste om naar de Bundesliga te vertrekken en tekende een contract bij Wolfsburg. Maar dat is niet alles in het Dudenpark.

Naast de Algerijn zullen er ook nog enkele andere spelers voor een nieuwe uitdaging kunnen kiezen. Dit geldt ook voor Lazare Amani. Net zoals Amoura kan de Ivoriaanse middenvelder op interesse rekenen vanuit de Bundesliga.

🇨🇮 Jean-Thierry Lazare Amani is écarté de la sélection pour les matches du groupe de l'équipe première.

💰 L'Union St.Gilloise a déjà refusé 2 offres de prêt payant avec option d'achat en provenance de #Bundesliga... Les discussions continuent.

Een maand geleden leek Eintracht Frankfurt de ploeg in polepositie. De transfer van Lazare zou nog een aanzienlijk bedrag moeten opleveren voor de Brusselse club. Er wordt gesproken over een bedrag van 10 miljoen euro.

Niet in wedstrijdselectie

Lazare was de afgelopen jaren een belangrijke speler voor Union SG, maar deemsterde in de jaargang 2023-2024 wat weg. Diverse Duitse clubs wilden hem graag huren mét aankooptie, voorlopig houdt Union het been stijf.

Twee teams roeren zich, maar Sacha Tavolieri laat weten dat de Brusselaars die aanbiedingen heeft geweigerd. Er zou wel nog steeds gesproken worden. Lazare Amani zit niet in de wedstrijdselectie voor de match tegen Westerlo.