'Antwerp heeft stevige optie beet voor nieuwe middenvelder'

Royal Antwerp FC is op zoek naar de nodige versterking. Zeker op het middenveld is nieuw bloed meer dan welgekomen.

Na het vertrek van Ekkelenkamp en omdat ook Yusuf op vertrekken staat zal Royal Antwerp FC twee middenvelders kwijt zijn. Versterking is dan ook broodnodig.

Volgens De Telegraaf is er Nederlandse versterking op komst en ook Gazet van Antwerpen bevestigt de verregaande interesse van The Great Old voor Jairo Riedewald.

De 27-jarige Nederlander zal zeker op het lijstje van Marc Overmars gestaan hebben, want bij Ajax begon de Nederlander zijn profcarrière. Daar speelde hij 93 wedstrijden voor het A-elftal vooraleer naar Engeland te trekken.

Op dit moment is hij transfervrij binnen te halen. Eind juni liep zijn contract na maar liefst zeven seizoenen af bij Crystal Palace en dat werd niet meer vernieuwd.

De grote troef van Riedewald is zijn polyvalentie. Hij kan naast als middenvelder ook als linksback en als centrale verdediger ook aan de slag gaan.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 3 miljoen euro, maar omdat hij zonder contract zit is dat niet van toepassing.