OH Leuven pels in de luis van grote teams: "Anders stonden we nu helemaal bovenaan"

OH Leuven hield het spannend tegen Anderlecht. Ze hadden eigenlijk zelf nog de beste kansen om met de winst te gaan lopen. De wedstrijd eindigde echter in een 1-1 gelijkspel, een resultaat waar zowel spelers als de technische staf van OHL tevreden me

Mathieu Maertens, de middenvelder van OH Leuven, was tevreden met het behaalde punt en uiteraard met zijn goal: "We mogen tevreden zijn met dit punt. Op bepaalde momenten hebben we goed gevoetbald, en in de tweede helft hebben we weinig weggegeven."

"Misschien hadden we in de omschakeling meer kunnen doen, maar ik ben blij met mijn doelpunt. We zijn nog ongeslagen en moeten die lijn doortrekken."

Trainer Oscar Garcia deelde het optimisme van Maertens en onderstreepte de waarde van het gelijkspel: "Dit is een welverdiend punt voor ons. We wisten dat het een zware wedstrijd zou worden, maar we hebben ons goed geweerd."

"Als we al onze kansen benut hadden, stonden we bovenaan het klassement, maar dat is niet het geval," lachte Garcia. "Met 5 punten na wedstrijden tegen Beerschot, Genk en Anderlecht mogen we zeer tevreden zijn."

Dankzij deze degelijke prestatie blijft OH Leuven ongeslagen in de competitie. Met vijf punten uit drie wedstrijden tegen sterke tegenstanders kunnen ze het seizoen met vertrouwen tegemoet zien. Dit Leuven is immers ook nog in opbouw.