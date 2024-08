Desastreuze week op komst? Cercle en Union onhaalbaar, Degryse twijfelt zelfs aan Europese opdracht van KAA Gent

Het zou wel eens een heel slechte week kunnen worden voor de Belgische clubs in Europa. Marc Degryse heeft alvast veel twijfel.

Deze week komen Cercle Brugge, Union SG en KAA Gent in Europa in actie. De uitgangspositie van de Belgische clubs is bijzonder moeilijk.

“Ik heb mijn grootste twijfels bij de slaagkansen van onze clubs deze week in het Europees voetbal. Cercle Brugge en Union staan voor een onmogelijke opdracht”, klinkt het in zijn analyse in Het Laatste Nieuws.

Cercle Brugge brengt heel veel energie in zijn voetbal, maar met twee wedstrijden per week is dat niet zo eenvoudig. Bovendien beschikt de Vereniging over bitter weinig ervaring. Maar ook bij Union SG is dat het geval.

“Union mist voorin Nilsson en Amoura, maar vooral missen ze Burgess. Die brengt achterin ervaring, stabiliteit en leiderschap. Maar ook het ‘smeerlapke’ in Burgess mag niet onderschat worden. Op de juiste momenten een fout maken, weten hoe je een tegenstander intimideert, hoe je het spel naar je hand zet…”

Ook KAA Gent zit in bijzonder moeilijk vaarwater, met twee nederlagen op rij in de competitie. Vrancken zoekt naar oplossingen, wacht op versterkingen, maar die zijn er nog niet.

“Ik kan me niet voorstellen dat Sam Baro zijn trainer op 1 september achterlaat met deze selectie. Gent heeft van de drie Belgische clubs die deze week in actie komen de beste uitgangspositie, een 2-2 tegen Silkeborg, maar het late verlies op Charleroi zal het vertrouwen geen goed doen.”