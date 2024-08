OFFICIEEL: Kassa rinkelt op Jan Breydel: transfer Nusa is rond en Club Brugge incasseert weer enorme som

Antonio Nusa heeft zijn medische testen bij RB Leipzig goed doorstaan. De 19-jarige Noor maakt de overstap naar de Duitse topclub voor 28 miljoen euro plus bonussen.

Nusa (19) maakte in de zomer van 2021 op 16-jarige leeftijd de overstap van het Noorse Stabaek naar de Jupiler Pro League. Na een aanpassingsperiode werd hij een vaste waarde in de rotatie vanaf het seizoen 22/23, met als hoogtepunt zijn doelpunt in de 0-4 overwinning tegen Porto in de Champions League.

Het maakte op dat moment van hem de op één na jongste doelpuntenmaker ooit in de UCL. Tijdens zijn drie seizoenen in Brugge speelde de Noorse winger 86 matchen voor Club in alle competities. Hij was goed voor 7 goals en 6 assists.

Met twee landstitels en een Supercup op zak, trekt hij nu naar de Bundesliga. Bij Leipzig moet hij de opvolger worden van Dani Olmo, die naar Barcelona verhuisde.

Leipzig was niet de enige Duitse topclub die aan de mouw trok van Nusa. Ook Dortmund toonde interesse in de jonge aanvaller van blauw-zwart.

Vorige winter zag hij nog een transfer naar Brentford in het water vallen omwille van medische redenen. Maar bij de medische controle werden er deze keer geen problemen gevonden.