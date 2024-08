Jeugdproduct Anderlecht via Union naar Duitse topclub: do's and don'ts

Noah Sadiki staat in de belangstelling van Union Berlin. De 19-jarige middenvelder kan met onmiddellijke ingang naar de Bundesliga verhuizen. Er zijn echter kapers op de kust. En wat willen Sadiki én Union SG eigenlijk?

Noah Sadiki begint aan zijn tweede seizoen bij Union SG. De middenvelder kreeg destijds van Jesper Fredberg te horen dat er geen speelminuten konden gegarandeerd worden bij RSC Anderlecht. Les Unionistes betaalden amper anderhalf miljoen euro, de rest is geschiedenis.

Sadiki groeide in geen tijd uit tot basisspeler en zelfs sterkhouder van Les Unionistes. Een effectieve transfer zou dan wel héél vroeg komen, maar het is geen verrassing dat de 19-jarige middenvelder op de radar van buitenlandse clubs is verschenen.

© photonews

Union Berlin zou hem willen huren voor een half miljoen euro, met de optie hem daarna ook aan te kopen voor vijf miljoen euro - die aankoopoptie zou niet verplicht zijn. Benieuwd of dat voldoende is om Union SG te overtuigen.

Ook Stade de Reims zou interesse tonen, maar als het van Sadiki zelf afhangt, dan zou hij liever naar Duitsland trekken. Frankrijk zou een minder leuke bestemming zijn voor de Brusselaars, al willen de Fransen ook doordrukken.

Wat gaat Sadiki doen?

Rest de vraag: komt er überhaupt een transfer? Is die nodig? En kan hij niet beter nog eventjes blijven waar hij nu zit? Eens het grote geld komt, kan er ook in de zomer van 2025 zeker nog een actie worden ondernomen.

© photonews

Union beseft dat het simpelweg te vroeg is om Sadiki van de hand te doen. Transfermarkt schat de waarde van de 19-jarige middenvelder momenteel op vijf miljoen euro. Dat bedrag kan na enkele goede seizoenen én Europese campagnes een veelvoud worden.

Dan lijkt een uitleenbeurt en een mogelijke aankoopoptie van vijf miljoen euro echt toch wel wat te weinig. Benieuwd wat Union gaat doen en wat Sadiki zelf wil doen. De middenvelder lijkt mogelijk toch ook nog een jaartje te kunnen rijpen in het Dudenpark.

Basisspeler onder Pocognoli

De nog maar 19-jarige speelde al ruim 58 wedstrijden voor les Unionistes. Onder trainer Sébastien Pocognoli lijkt de Congolese Belg klaar om dit seizoen als basisspeler te beginnen en dat kan zijn keuze ook beïnvloeden.

Gisteren speelde Union nog tegen Slavia Praag. De Brusselaars verloren de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League met 0-1 in het Lotto Park. Sadiki speelde de hele wedstrijd. Het blijft afwachten of hij vrijdag tegen Charleroi weer in de basis zal staan.