'Club Brugge vreest vertrek en houdt vervanger voor Onyedika klaar'

Club Brugge houdt er nog stevig rekening mee dat Raphael Onyedika zal vertrekken. Blauwzwart heeft zelfs al een vervanger klaar.

Het verhaal van Raphael Onyedika bij Club Brugge zou vandaag wel nog eens kunnen eindigen. De Nigeriaan heeft nog een contract tot 2027 en is volgens Transfermarkt 10 miljoen euro waard.

Als hij effectief vertrekt, dan heeft Club Brugge volgens FootMercato al meteen een opvolger klaar. Het gaat om Oussama Targhalline, zo is te horen.

De 22-jarige Marokkaan brak, na eerst afwezig te zijn geweest door een achillespeesblessure, in de tweede helft van vorig seizoen helemaal door bij het Franse Le Havre.

Enkele weken geleden werd hij met de Marokkaanse nationale ploeg nog derde op de Olympische Spelen in Parijs. Hij ligt nog een jaartje onder contract in Frankrijk en is volgens Transfermarkt 2,5 miljoen euro waard.

Le Havre heeft in die overeenkomst wel nog een optie voor een extra seizoen. Club Brugge zou nog niet met de Fransen onderhandeld hebben, maar wel met de entourage van de speler.