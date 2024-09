Anderlecht-jeugdproduct Sadiki domineerde zijn ex-ploegmaats en heeft ook belangrijk nieuws te melden: "Gemengd gevoel"

Je zal maar problemen op je middenveld hebben en dan zie je een 19-jarige ex-speler die je niet meer nodig had uitblinken bij de tegenstander en het middenveld oprollen. Noah Sadiki was outstanding tegen Anderlecht. Aan hem lag het niet dat Union niet met de volle buit naar huis ging.

Sadiki had zelf twee assists kunnen hebben als Ait El Hadj, nog een ex-Anderlecht-speler, vanuit een vrije positie had binnengetrapt. "Ja, ik sta hier met gemengde gevoelens", knikte hij. "We speelde heel goed en creëerden heel wat kansen, maar we konden niet scoren. We moeten blijven werken om echt weer dodelijk te worden."

Sadiki wil zijn aanvallers niet onder de bus gooien, maar er moet wel beterschap komen als ze voor de top willen meespelen. "Geluk of kunde? We ontbraken inderdaad wat geluk, maar ik denk dat het meer met concentratie te maken heeft."

"Het zal een combinatie van de twee zijn. We werken sinds het begin van het seizoen enorm hard, dus het komt allemaal wel goed. Vandaag ging het al een pak beter wat kansen creëren betreft. Ook op training zie ik beterschap. Tegen STVV waren we bijvoorbeeld amper gevaarlijk en dat was vandaag niet het geval."

De voorbije week werd Sadiki nog aan een transfer naar Olympique Lyon gelinkt, maar dat ging dus uiteindelijk niet door. De markt in de grote competities is ook dicht. Goed nieuws voor Union, dat hem kan zien uitgroeien tot een sterkhouder.

En volgend jaar kunnen ze dan cashen, want Sadiki heeft zijn beslissing genomen. "Ik doe hier het seizoen sowieso uit”, liet hij na de match weten. Iets waar iedereen in het Dudenpark blij mee zal zijn. “Of ik 100 procent zeker ben? Ja.”