Anderlecht blijft hopen (tegen beter weten in?) op Eriksen: Deen mogelijk straks transfervrij op te halen

Christian Eriksen naar Anderlecht? Dat wordt vandaag mogelijk beslist. Ajax toont immers ook interesse en daar sluit de transfermarkt vannacht om middernacht. Anderlecht blijft hopen dat de Denen hun landgenoot kunnen overtuigen.

Eriksen viel gisteren vier minuten in tegen Liverpool. Het topduel werd met 3-0 verloren en de spelverdeler kwam erin als het kalf al verdronken was. Het waren zijn eerste minuten van het seizoen.

Bij United is er door de blessure van Mason Mount niet direct een overschot aan middenvelders, maar ze denken er nog aan de transfervrije Adrien Rabiot binnen te halen. Als die komt, mag Eriksen wellicht vertrekken.

Momenteel vragen de Engelsen nog een transfersom, maar het is ook niet uitgesloten dat hij straks nog transfervrij mag vertrekken. Dat is waar Jesper Fredberg op wacht. De Deense middenvelder kent inmiddels het voorstel van Anderlecht en nu ligt de bal bij hem om te beslissen of hij ingaat op de interesse van de Belgische recordkampioen.

Ze rekenen er op dat Brian Riemer, die hem nog kent van bij Brentford en hem toen overtuigde naar daar te komen, hem ook kan overhalen voor paars-wit te kiezen.

Zijn ervaring en kwaliteiten zouden een enorme aanwinst zijn voor Anderlecht, maar de complexiteit van de deal en de concurrentie van andere clubs maken het verre van zeker. De komende dagen zullen cruciaal zijn om te zien of Eriksen ervoor kiest om zijn carrière voort te zetten in Brussel of dat hij op zoek gaat naar andere opties.