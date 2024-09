Brengt Victor Osimhen de Rode Duivels in de problemen? Spits lijkt nieuwe club te hebben gevonden

Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft de Turkse kampioen Galatasaray namelijk interesse in de aanvaller. Het zou gaan om een huurovereenkomst.

De onderhandelingen met Osimhen zijn momenteel in volle gang. Zodra deze zijn afgerond, wordt verwacht dat hij snel zal aansluiten bij zijn nieuwe ploeggenoten in Turkije. Dit zou meteen een concurrent minder betekenen voor Romelu Lukaku, die onlangs tekende bij Napoli.

Bij Galatasaray moet de spits immers de concurrentie aangaan met twee Belgen. Dries Mertens en Michy Batshuayi zorgen momenteel voor de doelpunten bij de Geel-Roden.

Victor Osimhen was twee seizoenen geleden nog de topscorer en kampioenenmaker voor Napoli. In de Serie A scoorde hij maar liefst 65 doelpunten in 108 wedstrijden. Vanwege een conflict met de club mag Osimhen nu vertrekken.

De transfermarkt in Turkije sluit relatief laat in vergelijking met andere landen. Galatasaray heeft nog tot 13 september de tijd om de transfer van Osimhen definitief af te ronden.

🚨🟡🔴 Galatasaray have booked a flight for Victor Osimhen if all goes to plan with the player.



Loan deal done and agreed with Napoli, details still being completed on Osimhen side before his travel to Istanbul.



⏳⌛️ pic.twitter.com/nGUBzG8z9I