'Er werd gehoopt op een definitieve terugkeer, maar ex-speler van Anderlecht en KV Mechelen kiest toch voor nieuw buitenlands avontuur'

KV Mechelen hoopte op een terugkeer van Elias Cobbaut, maar Malinwa mag daar nu zeker een streep door trekken. De verdediger kiest voor een ander avontuur.

Eerder kwam het nieuws al naar buiten dat het Tsjechische Slavia Praag interesse toonde in Cobbaut. Dat werd al snel concreet, zo blijkt.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri gaat de ex-speler van KV Mechelen en Anderlecht nu sowieso naar Slavia Praag. Hij durft te stellen dat de deal rond is en dat hij Parma dus verlaat.

Momenteel zou Cobbaut in Praag zijn om alles in orde te brengen. Bij Anderlecht kwam hij 53 keer in actie, terwijl hij ook nog 79 keer het shirt van Malinwa aantrok. Afgelopen seizoen huurde KVM hem nog van Parma.