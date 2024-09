🎥 Silvio Proto komt met nieuwe boodschap over transfer van Christian Eriksen naar Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Christian Eriksen wordt niet de ultieme transfer van RSC Anderlecht. Silvio Proto kan niet anders dan zijn verontschuldigingen aanbieden voor het gerucht dat hij de wereld instuurde.

Silvio Proto had in La Vestiaire op RTL Sports verklaard dat Christian Eriksen heel dicht bij een transfer naar RSC Anderlecht stond. De ex-doelman van paarswit had naar eigen zeggen zijn bronnen die dit aan hem lieten weten.

Maar ondertussen is duidelijk dat de Deen niet naar RSC Anderlecht komt. In Engeland was duidelijk te horen dat Eriksen zijn contract bij Manchester United zal uitdoen.

Silvio Proto moest dan ook zijn excuses aanbieden voor het verspreiden van zijn 'valse' transferbom. Hij doet dat in een video op X, het vroegere Twitter, al is dat met een goed vleugje humor.

Daarin stelt hij dat hij blij is dat hij niet de belofte maakte dat hij zijn haar zou afscheren als Eriksen niet naar Anderlecht kwam. Anders hadden we nu een andere video moeten bekijken.

RSC Anderlecht kondigde vandaag nog flankspeler Samuel Edozie aan. Wellicht is de Engelsman van Southampton de laatste zomertransfer van paarswit.