KAA Gent loot topaffiche met Chelsea, maar nu al duidelijk dat grote namen forfait geven

KAA Gent speelt dit seizoen in de groepsfase van de Conference League. Het Engelse Chelsea was de topaffiche uit de loting.

KAA Gent opent de zogenaamde League Phase van de Conference League op 3 oktober op bezoek bij Chelsea. Een prachtige topaffiche en een leuke uitstap voor de fans, maar enkele grote namen zullen zeker niet spelen tegen de Buffalo’s.

Chelsea heeft immers beslist om enkele spelers niet op de lijst voor de League Phase te zetten. Het gaat onder andere om Romeo Lavia, maar ook Wesley Fofana en Cole Palmer zullen in die eerste ronde niet spelen.

Zowel Lavia als Fofana sukkelen net als vorig seizoen geregeld met blessures en krijgen rust tijdens de Europese wedstrijden. Palmer moet alles spelen in Engeland en ook hij zal daarom niet spelen in de Conference League.

Voor KAA Gent was het heel belangrijk om de Conference League te halen. Nochtans was dat niet vanzelfsprekend. Wouter Vrancken en co moesten maar liefst drie voorrondes zien te overleven.

Dat betekent dat de Buffalo’s al zes Europese matchen achter de kiezen hebben. Ze schakelden achtereenvolgens Vikingur, Silkeborg en Partizan uit.