OFFICIEEL: Club Brugge laat jonge middenvelder nog naar Patro Eisden Maasmechelen trekken

Club NXT kroonde zich afgelopen seizoen tot de beste beloftenploeg van het land. Het werd de beloftenploeg die het hoogste eindigde in de Challenger Pro League.

Ook dit seizoen begon Club NXT niet slecht met een 5 op 9, wat een voorlopige zevende plaats oplevert. De club neemt nu wel afscheid van een overbodige pion.

Zo trekt William Simba naar reeksgenoot Patro Eisden Maasmechelen, dat nieuws maakten de Limburgers zelf bekend. Simba is een 23-jarige verdedigende middenvelder.

Afgelopen seizoen had hij geen vaste basisplaats bij Club NXT en dit seizoen kwam hij nog niet in actie. Bij Patro Eisden hoopt hij op meer speelminuten.

De Limburgers speelden afgelopen seizoen nog de Promotion Play-offs, maar werden toen snel uitgeschakeld. Dit seizoen zullen ze opnieuw hun best doen om mee te spelen voor promotie.

Welkom William Simba! šŸ’œ



De 23-jarige Belgische speler komt over van Club NXT en tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij kan zowel in het middenveld als in de verdediging uit de voeten.



šŸ‘‰ https://t.co/dte7eiOQ6m#koempels #vechtenenwinnen pic.twitter.com/E8GD06NXGC