Staat Karel Geraerts onder druk bij Schalke 04? De relatie met zijn technisch directeur zou gespannen zijn!

Er is gedoe bij Schalke 04. Karel Geraerts staat al onder druk na 4 speeldagen in de tweede Bundesliga.

Schalke 04 heeft zich vorig seizoen maar net weten te handhaven in de tweede Bundesliga, met Karel Geraerts aan het roer. Dit seizoen is het doel duidelijk: promotie naar de Bundesliga afdwingen.

Maar in het begin van dit seizoen verloopt alles duidelijk niet zoals gepland. Na 4 speeldagen staat Schalke 04 op de 12e plaats en slaagde het er slechts in om één van zijn vier wedstrijden te winnen. Er zouden zelfs spanningen ontstaan zijn tussen Geraerts en het management, zo onthult Bild.

We hebben het hier niet over Marc Wilmots, de sportief directeur van de Konigsblauen, maar over Ben Manga, de technisch directeur van de club die in mei 2024 aantrad. Als technisch directeur, manager en hoofd van het scoutingsapparaat, zou Manga Geraerts niet beschouwen als "zijn" coach.

Conflict tussen Geraerts en Manga

Ben Manga zou zeer ontevreden zijn over de keuzes van de voormalige coach van Union, met name wat betreft de nieuwe aanwinsten Felipe Sanchez en Martin Wasinski (afkomstig van Charleroi). Geraerts zou hen namelijk weinig gebruiken, hoewel ze werden binnengehaald door de Guineeër.

Bild beweert dat Ben Manga niet tevreden is met de situatie en publiekelijk heeft verklaard dat hij op zoek was naar een opvolger voor de Belgische coach.

Ook de keuze voor de doelman roept vragen op. Karel Geraerts heeft Justin Heekeren (vorig seizoen uitgeleend aan Patro Eisden) tot de nummer 1 uitgeroepen ten koste van Thorben Hoffman, een nieuwe aanwinst die werd binnengehaald door Ben Manga.

Karel Geraerts, die werd benaded door de Duitse pers, heeft verklaard "niet betrokken te willen raken bij deze controverse". Een winnende coach heeft altijd gelijk. Maar op dit moment wint hij niet... en staat hij dus onder druk.