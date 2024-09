Vincent Kompany brengt bezoek aan Belgische clubs voor speciaal project: "Zonder financiële steun is het onmogelijk om zulke initiatieven te organiseren"

Een jaar geleden sloegen KSV Bornem en BX Brussels van Vincent Kompany de handen in elkaar om een ambitieus project op te zetten. Zondag bezocht Kompany de voetbalclub in Bornem om beide clubs te ondersteunen in hun gezamenlijke initiatief, 'Voetbal Breeven'.

Voor deze speciale gelegenheid organiseerden de clubs een gratis training voor kinderen van 4 tot 12 jaar, onder het deskundige oog van de coach van Bayern München. Het bezoek van Kompany was echter meer dan alleen een sportieve gebeurtenis.

Karel Van Eetvelt, gewezen CEO van Anderlecht en momenteel betrokken bij KSV Bornem, legde uit dat dit bezoek onderdeel is van een groter maatschappelijk project gericht op het ondersteunen van kinderen.

Van Eetvelt benadrukte het belang van dit initiatief: “Onze doelstelling is om een open club te zijn voor alle kinderen uit de streek. We helpen hen niet alleen met sport, maar ook met integratie, zodat ze kansen krijgen die ze anders misschien niet zouden hebben. Zonder financiële steun is het onmogelijk om zulke initiatieven te blijven organiseren,” aldus Van Eetvelt.

Vincent Kompany, die zelf uit Brussel komt en daar opgroeide in een uitdagende wijk, deelde zijn persoonlijke ervaringen en sprak over de invloed van zijn ouders op zijn leven. “Ik ben geboren en getogen in Brussel en in een wijk waar het echt niet gemakkelijk was. Maar op een of andere manier is het dan toch allemaal goed gekomen, gewoon door de simpele dingen van het leven,” zei Kompany.

Hij benadrukte dat Voetbal Breeven niet alleen gericht is op winnen, maar ook op het bevorderen van cultuur, verbinding en persoonlijke ontwikkeling. “Het gaat erom mensen te leren kennen en het positieve van sport te benutten,” aldus Kompany.

Kompany, die de rol van sportieve ambassadeur op zich heeft genomen, gaf aan dat het project in elf jaar tijd met vallen en opstaan is gegroeid, maar dat hij trots is op wat er is bereikt.