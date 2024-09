Anderlecht liet toptalent gewoon vertrekken, de reden is toch wel opvallend te noemen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De transfer van Tudor Mendel naar Ipswich Town markeert het einde van een teleurstellend avontuur bij Anderlecht. Mendel, ooit beschouwd als een groot talent en weggeplukt voor de neus van Barcelona, wist niet te slagen bij paars-wit. En dat had verschillende redenen.

Zijn debuut voor de RSCA Futures was veelbelovend, maar al snel zakten zijn prestaties. Ondanks zijn indrukwekkende achtergrond als jeugdproduct van Chelsea en Engels jeugdinternational, slaagde hij er niet in om een doorbraak te forceren bij Anderlecht.

Anderlecht leek aanvankelijk een goede slag te hebben geslagen door Mendel een contract van drie jaar te bieden en hem perspectief te geven op speeltijd in 1A. Echter, na een sterke start verdween Mendel langzaam van het toneel.

Hij belandde op de bank bij de Futures en had moeite zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Bij Chelsea was hij altijd als toptalent behandeld, maar in Brussel moest hij meer verantwoordelijkheid nemen, wat lastig bleek voor de jonge speler. Ook waren er problemen met de verwachtingen; Mendel dacht een contract voor de A-kern te hebben, maar bleef vastzitten bij de Futures, waar hij niet klaar voor leek te zijn, weet Het Nieuwsblad.

Naast de sportieve problemen speelde ook de mentale druk een rol. Mendel voelde zich vaak eenzaam in België en had moeite zijn motivatie op peil te houden. Daarnaast combineerde hij voetbal met zijn studies, wat niet eenvoudig was.

Mendel was niet alleen een talent op het veld, maar ook een academische bolleboos. Hij studeerde aan het prestigieuze Eton College en was van plan verder te studeren aan Oxford University, wat zijn tijd en focus vereiste. De combinatie van voetbal en studie bleek uiteindelijk te veel voor hem.

Het einde van het seizoen werd extra zwaar voor Mendel, toen hij na het overlijden van zijn vader helemaal uit de selectie verdween. De club besloot dan ook hem te laten gaan toen Ipswich Town interesse toonde.