Thorsten Fink overweegt drie spelers aan de kant te houden tegen Anderlecht

KRC Genk is goed bezig in de Jupiler Pro League. Thorsten Fink hoopt nu te bevestigen met een overwinning tegen RSC Anderlecht.

Vier overwinningen op rij heeft KRC Genk geboekt de voorbije speeldagen. Daar willen ze in Limburg maar al te graag nog eentje aan toevoegen tegen RSC Anderlecht.

Voorlopig wil trainer Thorsten Fink nog geen knopen doorhakken over zijn basiselftal. Daarmee wacht hij tot dinsdagmorgen, zo vertelde hij op een persconferentie maandagmiddag. Om te zien hoe iedereen zich voelt.

Hij overweegt zelfs drie spelers aan de kant te houden tegen Anderlecht. “Met enkele jongens moeten we op dit moment voorzichtig zijn, ik weet niet of bijvoorbeeld Heynen, Sor en Karetsas al klaar zijn om op dit moment drie volledige matchen in een week te spelen.”

Heynen en Sor waren vorig seizoen maanden out, waardoor ze nu nog enkele dagen na een wedstrijd last hebben van stijfheid. Ook youngster Karetsas wil Fink niet kapotmaken.

“Hij ging maandag nog een halve dag naar school. Dinsdagochtend hebben we voor ons vertrek naar Brussel nog een lichte activatietraining. Daarna spreek ik met de spelers, dan weet ik meer. Risico’s nemen we sowieso niet, hoe belangrijk de rol van bijvoorbeeld Heynen ook moge zijn.”