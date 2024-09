Een Rode Duivel en twee spelers uit de Jupiler Pro League behoren tot de beste doelpuntenmakers in Europa

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De lijst van de 15 beste doelpuntenmakers in Europa gedurende de afgelopen 12 maanden bestaat uit 14 spitsen en een vleugelspeler. Die vleugelspeler speelt bij Club Brugge en heet Andreas Skov Olsen. Kevin Denkey staat uiteraard ook op de lijst.

Vorig jaar trok Harry Kane naar Bayern München, explodeerde Viktor Gyökeres in Portugal, maakte Kevin Denkey indruk in de kleuren van Cercle Brugge, en nam Andreas Skov Olsen de leiding bij een worstelend Club Brugge.

De vier spelers bleven deze zomer bij hun club en behoren tot de vijftien beste doelpuntenmakers in de tien grootste Europese competities van de afgelopen 12 maanden.

Voor Harry Kane (1e), Kylian Mbappé (3e), Erling Haaland (4e), Mauro Icardi (7e) lijkt dit normaal, maar Viktor Gyökeres (2e) en zelfs Luuk De Jong (5e) zijn opvallend.

In deze ranglijst staat Kevin Denkey op de 10e plaats, met 31 doelpunten in 50 wedstrijden. De Togolees volgt Loïs Openda op, die 9e staat met 32 doelpunten in 54 optredens.

De enige winger in de lijst staat op de 15e plaats: Andreas Skov Olsen, met 29 doelpunten in 54 wedstrijden in de afgelopen twaalf maanden. Een indrukwekkende prestatie geleverd door de Deen.