Voormalige Antwerp-coach Mark Van Bommel in beeld bij Anderlecht

4199

Na het ontslag van Brian Riemer moet Anderlecht op zoek naar een nieuwe coach. David Hubert neemt even over, maar het is toch de bedoeling dat er echt een nieuwe T1 aankomt. Ex-Antwerp-coach Mark Van Bommel is in beeld.

Anderlecht moet op zoek naar een nieuwe coach. Donderdag werd besloten om Brian Riemer te ontslaan en dus is de zoektocht naar een vervanger ingezet. Een coach waar paars-wit zeker interesse in heeft is Mark Van Bommel. De Nederlander staat op de shortlist van Anderlecht, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Brusselaars hebben gepolst naar Van Bommel. Er waren contacten met zijn entourage, maar echte gesprekken zijn er nog niet geweest. Nog even afwachten hoe concreet deze piste dus wordt. Van Bommel kwam in de zomer van 2022 aan bij The Great Old. Hij maakte er twee mooie seizoenen mee en pakte 'den Dubbel'. Na vorig seizoen nam hij afscheid van de club. Hij maakte tijdens zijn laatste persconferentie nog eens duidelijk hoe groot zijn liefde voor Antwerp was. Zou hij nu klaar zijn voor een nieuw avontuur in België?