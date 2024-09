Pär Zetterberg weet hoe Anderlecht zo is afgegleden: "Zo is het lastig om een kleedkamer te overtuigen waar Anderlecht voor staat"

Pär Zetterberg keerde dinsdag nog eens terug naar het Lotto Park. Zijn vertrek daar heeft pijn gedaan, maar hij zal altijd gelinkt worden aan zijn periode daar, aangezien hij één van de grootste iconen van de club is. Hij ziet ook hoe de club is afgegleden.

In zijn tijd was de kleedkamer van Anderlecht harder voor elkaar. Zo kan hij begrijpen dat Kevin De Bruyne zijn uithaal deed bij de Rode Duivels. "Ik heb in Anderlecht de kleedkamer gedeeld met vaak tien of twaalf De Bruynes. En allemaal schreeuwden we elkaar verrot: 'What the fuck are you doing?'", vertelt hij in HLN.

"Ik heb het zelf ontelbare keren geroepen en evengoed is het ontelbare keren naar mij geroepen. Op dat niveau heb je het maar te accepteren. Ik heb vaak aan een medespeler gevraagd: 'Zie je dan niet dat die bal dáár moet komen en niet dáár?' Ik vond de uithaal van De Bruyne normaal."

Het enige probleem is dat KDB het voor de camera deed. "Je gaat een medespeler niet publiekelijk in zijn hemd zetten. Dat deden wij bij Anderlecht nooit. Los daarvan, de kleedkamer van de nationale ploeg moet luisteren als Kevin De Bruyne iets zegt. He's the main man. Als De Bruyne zegt: 'Loop nu allemaal naar de cornervlag', dan hoort iedereen naar de cornervlag te lopen. Omdat het Kevin De Bruyne is."

We killed each other als het voetbal niet goed was

Bij Anderlecht heeft de lat altijd hoog gelegen. "We killed each other als het voetbal niet goed was. De lat ligt lager, vandaag — da's duidelijk. Nochtans hoort het publiek van Anderlecht altijd de norm te zijn. Het is het beste publiek dat je je kunt voorstellen."

Mister Z ziet dat de jonge talenten veel te snel vertrekken. "Ik wilde in de eerste plaats een icon van Anderlecht zijn, waardering krijgen van de fans. Jérémy Doku was 18 toen hij al naar Rennes trok, Youri Tielemans was net 20 toen hij naar Monaco ging... Het voetbal is geëvolueerd, de salarissen zijn geëvolueerd... Als alle talentvolle jeugd snel de club verlaat, en je krijgt veel verloop, dan is het lastig om een kleedkamer te overtuigen van waar Anderlecht voor staat."