Vincent Euvrard blikt terug op zijn ontslag bij RWDM... en zijn relatie met John Textor: "Het zal je waarschijnlijk verbazen, maar..."

Vincent Euvrard heeft een geweldige start van het seizoen gemaakt bij Dender. Een mooie wraak na het einde van zijn avontuur een jaar geleden bij RWDM.

Dender, gepromoveerd naar de Jupiler Pro League, kon dit seizoen al enorm verrassen. De bescheiden club stond namelijk recent nog bovenaan in het klassement.

Vincent Euvrard is ongetwijfeld een grote kracht achter dit succesverhaal. Hij kwam deze zomer over na het vertrek van Timmy Simons en bracht een nieuwe dynamiek in het team.

Toch werd hij een jaar geleden, nadat hij RWDM naar de Pro League had geleid, door voorzitter John Textor totaal onverwacht ontslagen.

Hij heeft hierover gesproken met RTBF. Het lijkt erop dat hij geen wrok koestert. "Het zal je waarschijnlijk verbazen, maar bij RWDM was mijn relatie met John Textor uitstekend. We hebben elkaar vanaf dag één rechtuit gesproken, we hadden gewoon verschillende doelen, hij en ik. Ik wilde mijn groep beschermen, John wilde het anders doen."

"Hij liet me mijn gang gaan, zette me onder druk... maar dat is normaal: wanneer je ergens geld in steekt, heb je ook het recht om vuur te maken. Ik ben altijd mijn eigen weg blijven volgen en dat is gelukt, want we zijn gepromoveerd. Maar dat beviel John niet, dus heeft hij me ontslagen omdat hij begreep dat ik zou blijven doen waar ik in geloofde. Het was zijn recht als baas: hij heeft me betaald wat hij me verschuldigd was. Ieder ging zijn eigen weg. Dat is het."