Hoe zou het nog zijn met Jordan Lukaku? Ex-speler Anderlecht, Oostende en Antwerp heeft een plan, maar ...

Hoe zou het nog zijn met Jordan Lukaku? Terwijl broerlief Romelu ondertussen stilaan de pannen van het dak begint te spelen in Italië, gaat het met Jordan op dit moment wat minder. Hij had heel wat adelbrieven voor te leggen op jonge leeftijd, maar zit nu in de Turkse tweede klasse.

Jordan Lukaku begon al heel jong met voetballen - in navolging ook van grote broer Romelu Lukaku. Via de jeugd van Lierse en Anderlecht werd hij op 17-jarige leeftijd al opgenomen in de A-kern van Anderlecht. De linkervleugelverdediger ging daarna naar KV Oostende en werd uiteindelijk voor vier miljoen euro verkocht aan Lazio. De Romeinen leenden hem ook een jaartje uit aan Antwerp. Uitleenbeurten in Italië, Spanje en transfer naar tweede klasse Turkije Vanaf de coronacrisis gaat het echter wat minder met de carrière van Lukaku. Vicenza in Italië en Ponferradina in Spanje volgden, daarna zat hij zelfs enkele maanden zonder club. Bij het Turkse Adanaspor kreeg hij vorig seizoen een nieuwe kans. In de Turkse tweede klasse speelde hij zestien wedstrijden mee, maar sinds maar speelde hij wel maar drie minuten meer in twee korte invalbeurten. 🗣️ Jordan Lukaku se confie sur son avenir dans le monde du football 🔮💭



Le petit frère de Romelu est présent sur notre plateau du Multi Live 8️⃣ ans plus tard sa dernière venue 🔙📺#ucl #championsleague #uefachampionsleague #jordanlukaku #lukaku pic.twitter.com/r8692v4AK5 — Pickx Sports (@PickxSports) October 1, 2024 Dit seizoen kwam hij niet meer in actie voor de Turken. "Ik heb al een lange carrière van dertien jaar achter de rug, maar ik wil zeker nog niet stoppen en wil zeker nog een uitdaging aangaan", aldus Lukaku zelf bij Pickx Sports. "Dat zal niet in de Turkse tweede klasse zijn. Ik wil graag Turkije verlaten en een nieuw avontuur aangaan en als het kan in België. Maar ik wil eerst proberen kijken of ik mijn huidige club kan verlaten." Een optie voor Belgische teams? Romelu Lukaku vond zijn droomtransfer naar Napoli om er te werken bij een coach die hem graag heeft. Jordan Lukaku ligt nog een jaar onder contract in Turkije. Mogelijk probeert hij zich de komende weken los te weken bij de club, zodat hij transfervrij kan overkomen naar eigen land - de transfermarkt is namelijk gesloten. Anders kan Lukaku ook een interessante wintertransfer nog worden voor geïnteresseerde clubs. Een linksvoetige verdediger is altijd een interessant profiel. De beloften van Anderlecht staan momenteel helemaal onderin de Challenger Pro League, ook daar kan een speler met veel ervaring eventueel nog komen bijspringen. Ambities ... Anders zijn er nog wel een aantal andere teams die hem mogelijk kunnen gebruiken. De winger kan op elke plaats op de flank van waarde zijn, al is het ondertussen al een tijdje geleden dat we hem nog aan het werk hebben gezien. Mogelijk begint alles met motivatie. Dat hij op dit moment zijn situatie in Turkije wil verlaten kan een eerste incentive zijn. Als hij dan ook financieel water bij de wijn wil doen en ook de sportieve ambitie kan laten zien, dan kan hij voor diverse teams in het Belgisch profvoetbal een optie zijn.