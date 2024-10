Sportief directeur Union verrast met op welke transfer hij het meest trots op: "Iedereen zou Boniface zeggen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Chris O'Loughlin, sportief directeur van Union SG, mag trots zijn op het parcours dat zijn club al heeft afgelegd. Daarbij vinden ze steeds de juiste spelers. En dat zijn er al heel wat.

Maar op welke is hij nu het meest trots. “Iedereen zou toch Boniface zeggen,” begint hij in Het Nieuwsblad, “maar ik kom bij andere namen uit.” O'Loughlin benadrukt dat de club in de tweede klasse spelers zoals Burgess en Undav heeft moeten overhalen om in hun project te geloven.

“Als je kijkt naar wat Chris vandaag voor ons betekent en welke carrière Undav gemaakt heeft... Maar zo heeft elke speler zijn eigen verhaal. Amoura zat bij Lugano op de bank. Lynen speelde als rechtsachter bij Telstar en Nieuwkoop had met Feyenoord tegen Manchester City gespeeld in de Champions League toen hij naar ons kwam. Bij Boniface twijfelden andere clubs over zijn verleden met blessures.”

Union Saint-Gilloisse is geëvolueerd van een sympathieke nieuwkomer in de Jupiler Pro League tot een uitdagende speler voor de traditionele clubs. O'Loughlin erkent de verschuiving in perceptie: “De dag dat je dat onderdogstatus niet meer hebt, wil iedereen je onderuit zien gaan.”

Hij legt uit dat de club streeft naar een balans en regelmatig een stap terugneemt om naar het grotere plaatje te kijken. “Dat is mijn job. Ik geloof in de kwaliteit van onze spelersgroep, en de data tonen aan dat we op verschillende vlakken goed zijn en progressie maken.”

Met deze progressie komt ook een bepaalde druk. “Er is echt geen paniek,” voegt O'Loughlin toe. Hij benadrukt dat de club zich richt op de lange termijn en dat de ontwikkelingen binnen de spelersgroep positief zijn. “Wij zoeken naar balans,” zegt hij.