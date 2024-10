Hugo Siquet praat openlijk over zijn moeilijke periode bij Club Brugge: "Zwijgen en werken is het enige wat ik nu kan doen"

Hugo Siquet trok afgelopen zomer voor 3 miljoen euro naar Club Brugge. Hij kan er nu echter geen plaats in het team veroveren.

Hugo Siquet heeft het moeilijk bij Club Brugge, dat is duidelijk. De laatste vier competitiewedstrijden van blauw-zwart kwam hij niet meer in actie. Twee keer zat hij zelfs niet bij de selectie.

"Ik heb al slechtere tijden gekend", begint de vleugelverdediger bij Het Nieuwsblad. "Ik ben goed geïnstalleerd in Knokke en heb me bij Club Brugge vlot geïntegreerd in de kern."

"Het enige wat momenteel ontbreekt zijn speelminuten. Maar ik moet nu gewoon rustig blijven en in de schaduw hard werken. Dan zullen die minuten op een bepaald moment wel volgen", gaat hij verder.

Door de goede prestaties van Joaquin Seys komt hij nu pas op de derde plaats in de pikorde bij Nicky Hayen, want ook Kyriani Sabbe mag niet vergeten worden.

"Voor mij zou het absoluut geen probleem zijn om een of meerdere keren mee te doen bij Club NXT. Want zwijgen, werken en me proberen tonen is het enige wat ik nu kan doen", besluit hij.