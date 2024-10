Mbark Boussoufa blikt terug op woelige tweede periode bij KAA Gent: "Ik heb de laatste twee maanden niet tegen hem gesproken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In een gesprek met MIDMID blikt Mbark Boussoufa terug op zijn tweede periode bij KAA Gent. Zijn terugkeer verliep niet zonder strubbelingen, vooral door de relatie met trainer Hein Vanhaezebrouck.

Boussoufa begon zijn verhaal door te benadrukken hoe belangrijk KAA Gent voor hem is. Hij vroeg de club om hem de kans te geven om zijn waarde te bewijzen, met de hoop dat zijn verleden en ervaring hem een plek in de selectie zouden kunnen opleveren. Toch zag Vanhaezebrouck de komst van Boussoufa als een persoonlijke bedreiging.

De spanning tussen Boussoufa en Vanhaezebrouck werd al snel duidelijk. De trainer leek niet oprecht blij te zijn met de aanwinst, wat de sfeer binnen het team niet ten goede kwam.

“Ja, natuurlijk zat daar Hein Vanhaezebrouck die mij niet wou hebben. En dat wist ik al op voorhand. Ik denk de manier waarop het is gegaan, dat Hein Vanhaezebrouck dat niet leuk vond”, vertelt de Marokkaan in de podcast.

Boussoufa bespeurt een patroon in de manier waarop Vanhaezebrouck zich openstelt. “Ik vond hem altijd iemand die een grote mond heeft in de pers. Maar wanneer hij tegenover je zit, man tot man, dan is hij niet dezelfde persoon.”

Dit gebrek aan oprechtheid droeg bij aan de ongemakkelijke sfeer, waarbij Boussoufa het gevoel had dat er een kloof was tussen wat de trainer zei en wat hij werkelijk dacht. “Ik heb de laatste twee maanden niet tegen hem gesproken."