Alexis Flips onthult wat Brian Riemer elke week tegen hem zei: "Al maakte dat niet veel uit"

De transfer van Alexis Flips naar Anderlecht is geen schot in de roos geworden. De Fransman kreeg amper speeltijd van Brian Riemer en werd uitgeleend aan Charleroi. Nochtans was de Deense trainer in de onderlinge gesprekken bijzonder lovend over hem.

Flips werd bij Reims weggehaald voor vier miljoen euro en had goeie hoop. "Ik wilde naar Anderlecht komen en nadien in Europa spelen. Het project stond me heel erg aan. Ik speelde twee goede en twee mindere matchen. Nadien werd ik invaller, maar ik kreeg geen nieuwe echte kans om me nog eens te tonen", vertelt hij bij Unibet Belgium. "Ik begrijp zelf niet waarom."

"Het is echt spijtig dat het er niet lukte. Of ik een probleem had met Riemer? Er zijn geen clashes geweest. Met niemand, ook niet met mijn ploegmaats. Elke week riep Riemer me in zijn bureau en zei dat hij echt in me geloofde. Dat ik enorme kwaliteiten had.”

Het wakkerde de hoop bij Flips aan dat hij een kans zou krijgen. "Hij zei me dat ik er bovenuit kon steken, dat ik een echte ster in zijn ploeg kon worden. Ik dacht: 'Ja, ik ga titularis worden'. Uiteindelijk maakte dat niet veel uit, want toen het weekend kwam speelde ik niet, geen minuut."

Hij sprak ook over de voorkeursbehandeling die de Denen zouden gekregen hebben volgens waarnemers. "Dreyer speelde vorig jaar alles en dat was logisch volgens mij. Hij kende een topseizoen. Thorgan Hazard was ook top, dus dat maakte het moeilijk voor mij."

Bij Charleroi wil hij wel zijn stempel drukken, al kan hij nog geen statistieken voorleggen. “In België hebben ze de beste Flips nog niet gezien. Maar dat zal dit seizoen nog gebeuren.”