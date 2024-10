Ex-Antwerp-spits haalt herinneringen op aan legendarische campagne (en verplaatsing): "De coach kwam me zeggen dat ze mijn been gingen breken"

Voormalig Standard- en Antwerp-spits Alex Czerniatynski heeft het voetbal vaarwel gezegd. Maar hij herinnert zich nog perfect wat er allemaal gebeurde tijdens de kwartfinales van de Europacup II met Antwerp in Boekarest. Daar speelden ze tegen Steaua voor een plaats in de halve finales.

"Tijdens de nacht hoorden we constant honden blaffen", vertelt Czerniatynski in L'Avenir. "En de volgende ochtend, tijdens het ontbijt, was het plots doodstil. Het leek wel een tactiek van de club of misschien waren het gewoon fans die goed in honden nabootsen waren!"

Ondanks de bizarre start bereikte het team veilig het stadion, waar de spanning om te snijden was. "Ik was opgelucht toen we eindelijk in de kleedkamer aankwamen."

De sfeer in Boekarest was vijandig, niet alleen voor de spelers, maar ook voor de meegereisde Antwerp-supporters. "Tijdens de wedstrijd moesten onze fans zelfs onze vrouwen beschermen, omdat er sneeuwballen – of liever gezegd ijsballen – naar hen werden gegooid", herinnert Czerniatynski zich.

De intimidatie stopte niet daar; in de rust waarschuwde de tegenstander hem. "De coach van Steaua kwam naar me toe en zei dat ze mijn been zouden breken", vertelt hij. Ondanks de dreiging wist Czerniatynski te scoren en hielp hij Antwerp aan de kwalificatie. “De coach kwam me achteraf verontschuldigingen aanbieden", voegt hij eraan toe.

De onvergetelijke Europacup-campagne eindigde met een bittere nasmaak, toen Antwerp in de finale verloor van Parma. Czerniatynski noemt deze nederlaag een van zijn grootste teleurstellingen. "Onze doelman, Stevan Stojanovic, had zijn slechtste wedstrijd van het seizoen. Wij hadden liever Ratko Svilar onder de lat gezien, maar ik denk dat de voorzitter ervoor gekozen heeft om Stojanovic te laten spelen", zegt hij.