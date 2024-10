Er zal dringend wat moeten veranderen: Gert Verheyen doet pijnlijke vaststelling bij Anderlecht

Anderlecht moet dringend weer rechtveren in de Jupiler Pro League. Paars-wit heeft het de laatste tijd bijzonder moeilijk in de eigen competitie.

Het draait bij Anderlecht niet zoals het hoort te draaien. De club heeft het in de Belgische competitie bijzonder moeilijk. Een week na de uitschuiver tegen Beerschot, volgde een nieuwe nederlaag tegen Club Brugge.

Paars-wit was niet goed genoeg, dat beseften ze er zelf ook. Helemaal op het einde kon Zanka de (onverdiende) gelijkmaker nog scoren, maar hij miste zijn kans.

"Neem 10 willekeurige mensen uit de tribunes op dat moment ... Ik denk dat 8 van hen die bal binnen zou schieten", merkte Gert Verheyen op bij Extra Time. Maar hij zag dat het zeker niet alleen aan die misser lag.

"Het ontbrak Anderlecht helemaal aan geloof in Brugge. Niemand geloofde erin dat ze iets konden rapen in Brugge", gaat Verheyen verder. "De opbouw is ook altijd zo traag bij Anderlecht. Voor de bal gebeurt er gewoon niets. Dan kom je toch uit bij persoonlijkheden."

Verheyen doet nog wel een pijnlijke vaststelling. "Plus, toen Hubert overnam, zagen we plots diepgang. Niets speciaals, want het was gewoon voetbal. Maar zelfs dat is nu al weg."