Problemen houden aan bij revelatie van de voorbije seizoenen

Union Saint-Gilloise speelt op woensdagavond in de Beker van België tegen KAS Eupen. De Brusselaars zullen het moeten doen zonder verschillende spelers, want andermaal is een belangrijke speler uitgevallen.

Union Saint-Gilloise bevindt zich in een vrij lastige situatie. De Brusselaars hebben moeite om resultaten te behalen op zowel Europees als nationaal niveau. Vooral scoren is een groot probleem. De Beker van België zou een oplossing kunnen zijn om een nieuwe elan te ontwikkelen. De zestiende finale tegen Eupen lijkt dan ook de kans om wat geruststellend te spelen en eindelijk wat druk los te laten. Lapoussin terug uit B-kern Voor deze wedstrijd verwelkomt Union Loic Lapoussin in de selectie. Hij was sinds het begin van het seizoen verbannen naar de B-kern, maar keert nu terug. Aan de andere kant zal Union het zonder Kevin Mac Allister moeten doen. De Argentijnse verdediger wordt rust gegund voor deze wedstrijd. Dat bevestigde Sébastien Pocognoli tijdens de persconferentie, waarbij hij aangaf dat hij last heeft van ongemakken. Puzzelen geblazen Bovendien zal Pocognoli het ook moeten stellen zonder Sofiane Boufal, die nog 2 tot 3 weken afwezig zal zijn. Franjo Ivanovic kampt ook met een ontsteking en zou gespaard kunnen worden. Zo wordt het opnieuw puzzelen voor Pocognoli.





Volg Eupen - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (30/10).