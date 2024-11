Club-speler haalt stevig uit naar Nicky Hayen

Hugo Siquet zit deze week bij de Belgische beloften voor belangrijke barrages tegen Tsjechië. En dus kan hij eindelijk even de zorgen van bij Club Brugge vergeten. Daar heeft hij het namelijk heel moeilijk.

Dinsdag was Hugo Siquet in Tubeke te gast op het persmoment in het Proximus Basecamp van de Rode Duivels en de Belgische beloften. En hij schuwde er de grote woorden niet.

Alles geven voor Club Brugge

"De situatie is moeilijk en op mentaal vlak is het erg lastig. Ik probeer alles te geven voor de club en dat zal ik ook blijven doen tot het laatste moment, maar ik krijg er weinig voor in de plaats."

"Ik heb de juiste mentaliteit, probeer met veel maturiteit te reageren en op het moment dat ik mijn kans krijg, zal ik klaar zijn en ze grijpen. Nochtans vind ik dat ik tijdens de laatste wedstrijden enkele mooie dingen heb laten zien", notuleerde Het Nieuwsblad.

Zoektocht naar tweede EK

En dus is het ondertussen tijd om toch even te genieten van de matchen met de Belgische beloften. Siquet wil zich namelijk zeer graag kwalificeren voor een tweede Europees kampioenschap.

Siquet is ook blij met het vertrouwen dat hij bij de Belgische beloften krijgt. De barragewedstrijden tegen Tsjechië worden heel belangrijk voor de Belgen. De heenwedstrijd is er op vrijdag in het King Power @ Den Dreef in Leuven.