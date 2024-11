Deze Rode Duivel verdient op basis van prestaties in Premier League zijn kans: Tedesco heeft echter andere mening

Valt er iets te doen aan de doelmannenhiërarchie bij de Rode Duivels? Koen Casteels is sinds de afzegging van Thibaut Courtois de onbetwiste nummer 1. Maar intussen speelt Matz Sels de pannen van het dak bij Nottingham Forest, de héél verrassende nummer 5 in de Premier League.

Nottingham Forest is een van de verrassingen in de Premier League dit seizoen. Waar de ploeg vorig jaar nog tot de laatste speeldagen vocht voor behoud, staan de Reds nu na elf wedstrijden op een knappe vijfde plaats.

Topkeeper in de Premier League

Een solide verdediging is daarbij cruciaal gebleken, want de ploeg heeft slechts tien doelpunten geïncasseerd, alleen Liverpool doet het beter met zes tegendoelpunten. Sels is daarbij één van de sterkhouders gebleken en wordt alom geprezen in Engeland.

Sels heeft inmiddels vier keer de nul weten te houden in de Premier League en heeft meerdere sterke optredens achter zijn naam staan. Zijn prestaties leverden hem zelfs een nominatie op voor de titel van speler van de maand oktober, wat getuigt van zijn groeiende status in de Engelse competitie.

Of deze prestaties ook zorgen voor een betere positie bij de Rode Duivels is echter de vraag. Sinds de selectie voor het afgelopen EK is de hiërarchie onder de Belgische keepers duidelijk: Koen Casteels is de onbetwiste nummer één. Deze keuze van Tedesco lijkt tot nu toe stand te houden, zeker gezien Casteels' solide optredens tijdens het EK en de Nations League.

Eén van de langstdienende Duivels

Sels heeft zich altijd in zijn rol geschikt bij de Duivels. Hij is er eigenlijk al van 2015 bij, maar mocht pas in 2021 zijn debuut maken. Hij is één van de langstdienende Duivels. Toen hij eindelijk eens mocht keepen, was hij in de wolken. Maar voor de 32-jarige doelman is het nog altijd een doel om eens de nummer 1 te worden.

Op zijn persconferentie wilde Tedesco nog geen definitieve uitspraken doen. Hij benadrukte dat er altijd concurrentie is, zelfs op de positie van doelman, al erkende hij dat deze positie wat unieker is. “Koen is uitstekend, heeft een fantastisch EK gespeeld, en presteert ook goed in de Nations League. Maar we zien natuurlijk ook dat Matz op hoog niveau presteert en telkens indruk maakt wanneer hij een kans krijgt", aldus de selectieheer.

De toekomst zal uitwijzen of Sels zich kan opwerken tot een prominente rol bij de Rode Duivels. Zijn prestaties bij Nottingham Forest maken in ieder geval duidelijk dat hij een kandidaat is.