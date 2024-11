Big boss van de UEFA slaat ongemeen hard terug na kritiek van onder meer De Bruyne: "Wie moet klagen zijn de fabrieksarbeiders"

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft zijn mening gegeven over de kritiek op de overvolle speelschema's in het Europese topvoetbal. Volgens de Sloveense bestuurder zou een vermindering van het aantal wedstrijden onvermijdelijk gevolgen hebben

Die gevolgen zijn dan voor de inkomsten van clubs, en dus ook voor de salarissen van spelers, die flink zouden dalen als clubs inkomsten uit wedstrijden verliezen.

"Als we het aantal wedstrijden verminderen, moeten de salarissen ook omlaag. Er is geen andere manier", verklaarde Ceferin tijdens een bijeenkomst. Daarmee reageert hij op de toenemende onvrede onder spelers, met name vanuit Engeland, waar veel voetballers klagen over het drukke schema en de extra belasting die dat met zich meebrengt.

Ceferin benadrukte dat spelers misschien meer begrip zouden moeten tonen en maakte daarbij een opvallende vergelijking: "Het is altijd makkelijk om FIFA en UEFA aan te vallen, maar het is simpel. Als je minder speelt, krijg je minder geld. Wie moeten klagen, zijn de fabrieksarbeiders die duizend euro per maand krijgen."

Of deze uitspraken de druk op de spelers zullen verlichten, valt te betwijfelen. Steeds meer prominente voetballers, trainers en medische experts blijven pleiten voor een ingreep in het speelschema om de fysieke en mentale belasting van spelers te verminderen.

Ook Kevin De Bruyne liet zich al kritisch over het onderwerp uit. De middenvelder van Manchester City laat zelfs wedstrijden met de Rode Duivels schieten, want hij weet dat ook het WK voor Clubs nog gepland staat.