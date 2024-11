Johan Boskamp onthult de harde realiteit van trainersontslagen in het voetbal

Het aantal trainersontslagen dit seizoen viel tot dusver mee, dit seizoen in de Jupiler Pro League. Oscar Garcia was de laatste in het rijtje.

De clubs in de hoogste afdeling hebben dit seizoen nog niet overdreven veel hun trainer aan de kant geschoven. De laatste was Oscar Garcia, die bij OH Leuven werd ontslagen. Al heb je wel nog bondscoach Domenico Tedesco wiens lot aan een zijden draadje lijkt te hangen bij de Rode Duivels. Al lijkt de Duitser niet echt bang te zijn voor een ontslag. “Ik zou ook niet weten waarom hij bang moet zijn”, zegt Johan Boskamp erover aan Het Belang van Limburg. “Zodra je als trainer ergens tekent, sta je al met één voet buiten. Dat is eigen aan voetbal.” De Nederlandse analist komt nog eens bij het ontslag van de trainer van OH Leuven. “Je ziet het nu ook weer bij die gozer van OH Leuven (Oscar Garcia, red.) . De man deed zijn beklag over zijn spitsen en hop, hij mocht gelijk gaan fietsen.” “Ik vind het belachelijk, maar er zijn weinig trainers die kunnen zeggen dat ze nooit ergens buiten zijn gevlogen”, besluit Boskamp over het onderwerp.