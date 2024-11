Thibaut Courtois verrast met wie zijn beste vriend in het voetbal is: "Nog altijd contact"

In aanloop naar de Champions League-topper tegen Liverpool sprak Thibaut Courtois in een ontspannen interview op de kanalen van Real Madrid. Naast het analyseren van de tegenstander onthulde de Belgische doelman enkele verrassende persoonlijke weetjes.

“Liverpool is met Arne Slot een zeer dynamisch team geworden, ze zetten veel druk en counteren sterk. Salah blijft hun gevaarlijkste man", waarschuwde Courtois. Courtois lichtte ook zijn eigen wedstrijdrituelen toe: “Ik begin al in de kleedkamer met stretchoefeningen. Op het veld tik ik bij elke goal de rechterpaal met mijn linkervoet, de linkerpaal met mijn rechtervoet en de lat met mijn handen."

"Dat helpt me gefocust te blijven.” Ondanks de druk van een Champions League-wedstrijd, benadert hij elke match op dezelfde manier. “Competitie of Champions League, ik wil altijd winnen", zei hij vastberaden.

De doelman deelde daarnaast zijn favoriete stadions, waaronder San Mamés en Bayern München, en droomt ervan ooit in het stadion van Dortmund te spelen. Hij verklapte ook wat hij had willen doen als hij geen voetballer was. “Misschien volleybal, maar ik hou ook van veldrijden. In België is dat heel populair. Anders was ik kinesist geworden, zoals mijn moeder", vertelde hij.

Wanneer hij over de toekomst sprak, gaf Courtois aan dat hij na zijn carrière bij Real betrokken wil blijven, bijvoorbeeld in de jeugdopleiding. “Ik wil mijn passie voor keepen doorgeven.”

Courtois sloot af met een warm eerbetoon aan zijn vroegere teamgenoten bij KRC Genk. “Dániel Tőzsér en Elyaniv Barda hielpen me enorm toen ik als tiener in de A-kern kwam. Ze zagen mijn potentieel en gaven me vertrouwen. We hebben nog steeds contact", aldus een dankbare Courtois.