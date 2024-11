Opvallend: Chelsea-icoon Frank Lampard wordt nieuwe trainer van Rode Duivel

Frank Lampard is de nieuwe hoofdtrainer van Coventry City. De Engelse tweedeklasser bevestigde vandaag via hun officiële website dat de 46-jarige Lampard de positie heeft overgenomen van Mark Robins.

Frank Lampard heeft als speler legendarische status bereikt bij Chelsea, waar hij meer dan 600 wedstrijden speelde en talloze prijzen won. De Engelsman wist drie Premier League-titels en de Champions League in 2012 te winnen.

Na zijn succesvolle spelerscarrière bij onder andere West Ham, Chelsea en Manchester City, beëindigde Lampard in 2017 zijn actieve loopbaan. In 2018 begon hij aan zijn avontuur als trainer bij Derby County in de Championship, waar hij zijn eerste stappen zette in het trainersvak.

In 2019 mocht de voormalige middenvelder van Chelsea terugkeren naar Stamford Bridge. Zijn periode bij de Londense club eindigde in 2021, maar hij keerde kortstondig terug als interim-trainer aan het einde van het seizoen 2022/2023.

Norman Bassette

Een van de opvallende spelers die Lampard onder zijn hoede krijgt, is de Belgische spits Norman Bassette. De 20-jarige aanvaller maakte onlangs zijn debuut voor de Rode Duivels in de Nations League-wedstrijd tegen Israël.

Coventry staat na zeventien speeldagen op de zeventiende plaats in de Championship. Norman Bassette speelde tot nu toe slechts acht wedstrijden, hopelijk zal Lampard onze landgenoot meer speelminuten geven.