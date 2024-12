Naar 10 ongeslagen matchen op rij: Hayen legt uit waarom het nu plots wel allemaal lukt bij Club Brugge

Club Brugge is bezig aan een stevige reeks. Als het niet verliest van KV Mechelen, dan is het tien wedstrijden op rij ongeslagen.

Club Brugge begon heel erg matig aan het nieuwe seizoen, maar ondertussen zijn Nicky Hayen en co de cijfers aan het opkrikken. Tegen KV Mechelen kan blauwzwart een mentale drempel overschrijden.

“Het zegt wel iets, maar zo’n reeks is ook altijd onze bedoeling”, vertelt Nicky Hayen aan Het Nieuwsblad. “We willen élke wedstrijd winnen. Maar het klopt dat het contrast met het begin van het seizoen nu groot is.”

De puzzel lijkt stilaan klaar te zijn, met enkele nieuwkomers die ook volop beginnen te renderen. Hayen wist op voorhand dat die tijd zouden nodig hebben.

“Maar die was er in het begin van het seizoen niet. Dan gaat dat gepaard met ongewild puntenverlies. Wanneer iedereen zijn niveau haalt, hebben we gewoon een héél goede ploeg. Het is nu vooral zaak om dit momentum aan te houden en onze fouten van vroeger te vermijden.”

Ardon Jashari lijkt ondertussen een speler die al jaren bij Club Brugge speelt. “Ik heb het daar nog over gehad met hem”, grijnst Hayen. “Tijd en geduld: dat had Jashari nodig. Potentieel moet je kunnen omzetten in kwaliteit, en dan krijg je een kern waar je veel keuze hebt.”