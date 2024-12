OH Leuven pakt uit met heel straffe actie voor bekermatch tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de kwartfinale van de Croky Cup speelt OH Leuven op bezoek bij Club Brugge. De club pakt alvast uit met een straffe actie voor de supporters.

“Een moeilijke opdracht, maar in de beker is alles mogelijk!” Met dat uitgangspunt lanceert OH Leuven een opvallende actie.

De bekerdroom leeft en daarom betaalt de club alle tickets en bussen voor de verplaatsing naar het Jan Breydelstadion voor de kwartfinale van de beker.

Die wedstrijd wordt op dinsdag 7 januari om 20.45 uur in Brugge gespeeld. “De club hoopt veel supporters te mogen verwelkomen in het uitvak van het Jan Breydelstadion en daarom betaalt OH Leuven alle tickets én de bussen voor deze verplaatsing”, klinkt het.

En dat is nog niet alles, zo lezen we op de website van de club. “Bovendien trakteert de club ook nog Stella en Stella 0.0 voor alle meereizende supporters!”

De wedstrijd valt onder de combiregeling. “Je kan dus enkel met een bus naar Brugge afzakken, en niet op eigen initiatief. Onze supportersclubs organiseren deze bussen. Ook je gratis tickets kan je via de supportersclubs aanvragen.”