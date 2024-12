Steven Defour kritisch voor Wouter Vrancken bij KAA Gent: "Dat heeft hij nog niet gedaan"

Wouter Vrancken is al een paar maanden aan de slag bij KAA Gent. In Europa hebben ze zich weten te verzekeren van een Europese lente, maar in de competitie gaat het niet altijd even goed. Het blijft wachten op een stempel van de coach, of niet?

“Ik vind dat Wouter Vrancken zijn stempel nog niet heeft gedrukt op dit Gent. Wouter heeft altijd een duidelijke speelstijl. Dat toonde hij ook al bij KV Mechelen en bij KRC Genk.” Nog geen stempel gedrukt? “Heel aanvallend en mooi voetbal, dat komt er bij Gent nog niet helemaal uit. In het begin van het seizoen is hij nog wat gewijzigd van systeem, nu is het wel een duidelijke 4-3-3 wat hij altijd gewoon is om te doen.” Rest de vraag: waardoor komt het? Het doel heiligt de middelen, gezien het gebrek aan punten soms? “Het is vooral belangrijk om te winnen. Zo is de situatie van Gent op dit moment.” Drie mercato's tijd? “Eens de punten komen, kan er daarna gekeken worden naar iets anders”, meent Steven Defour bij Sporza over de zaak. Gert Verheyen pikte in op de zaak door te zeggen dat je op verschillende manieren naar iets kan kijken. “Ligt Gent voor op schema? Als je het positief bekijkt, kan je dat doet. Als je het heel kritisch bekijkt, dan is het minder dan vorig seizoen. Ze geven zichzelf achttien maanden en drie mercato’s om alles op orde te krijgen.”