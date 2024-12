Tjaronn Chery zegt wat hij vervelend vond en is glashelder over wat einde reeks betekent voor Antwerp

Er moet niet meer over die mindere reeks van Antwerp gesproken worden. Tjaronn Chery en zijn ploegmaats hebben er komaf mee gemaakt. De aanwinst die als een raket van start ging bij Antwerp windt er geen doekjes om: het betekent heel erg veel voor de spelersgroep.

"Het einde van de reeks matchen zonder zege is er gekomen door een overwinning op het veld van Dender. Chery was diegene die het al vroeg openbrak in de Denderstreek: na vijf minuten resulteerde een fraaie voorzet van hem in de 0-1. De toon was zo meteen gezet. "Absoluut. Dat was een goede bal. Het is een eigen doelpunt, maar je dwingt het wel zelf af. Het is lekker dat je snel de 0-1 maakt. Het is niet makkelijk voetballen uit bij Dender, door de staat van het veld en ook door hoe zij spelen. Zij doen het ook goed. De 1-1 was zonde, maar we hebben de wedstrijd goed afgemaakt."

"Antwerp had het zichzelf misschien nog wel wat gemakkelijker kunnen maken. "We creëerden kleine kansjes. Als we iets scherper zijn, konden we de goals iets eerder maken. Uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen. We gaan met een goed gevoel naar donderdag. Er komt een belangrijke week aan." Thuis tegen Genk willen de spelers van Jonas De Roeck nog voor een ultiem orgelpunt zorgen in 2024.

"Om het beste Antwerp te kunnen zien, is ook de beste Chery nodig. Die bleef de laatste weken ook afwezig, ook al viel het op vlak van statistieken nog mee. "Ik denk ook dat tegenstanders zich aanpassen aan mij. Ze beginnen mij te kennen. De goaltjes kwamen wel, maar ik zat er niet heel lekker in. Nu ging het beter. Voor mezelf was het wel lekker. Ik maak me niet al te druk in dingen. Het was natuurlijk wel beter dan afgelopen weken."

"Chery weet natuurlijk wel dat hij met zijn kanonstart de lat hoog heeft gelegd. "Als je zo begint, verwacht iedereen elke week hetzelfde van je. We speelden iets minder als team zijnde en ik deed het ook minder goed. We moeten ons daar niet druk in maken. Gelukkig gaat het nu beter. Vorige week was dat al het geval, maar de 1-1 was zonde. Nu gaan we met een overwinning op naar donderdag."

"Of er nu sprake is van enige opluchting in het Antwerpse kamp, wilden we weten. Chery steekt dat niet weg, want hij had onder andere aan de draw in Mechelen een wrang gevoel overgehouden. Dat gevoel nog eens ervaren op verplaatsing stond niet bepaald op zijn verlanglijstje. "We wilden de wedstrijd sowieso winnend afsluiten. De 1-1 van vorige week was natuurlijk wel vervelend. We zijn blij met de overwinning. We hadden dit even nodig als team zijnde. We proberen nu gewoon de lijn door te trekken naar donderdag."