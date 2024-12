KRC Genk-coach Thorsten Fink laat zich kritisch uit richting de Pro League: "Er zijn twee dingen die best worden veranderd aan deze mooie competitie"

Heel wat spelers en trainers hebben de laatste maande geklaagd over de drukke agenda. Genk-coach Thorsten Fink stoort zich aan de korte winterstop, en aan de rode armband die hij moet dragen tijdens de wedstrijden.

KRC Genk zal nog een laatste keer spelen dit kalenderjaar, op verplaatsing bij Antwerp. Geen makkelijke verplaatsing, maar vooral het feit dat zijn club de wedstrijd op dit moment moet spelen vindt Genk-coach Thorsten Fink lastig.

"Ik denk dat België met Engeland en Schotland het enige land is, waarin nu gevoetbald wordt", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg. "Ik denk dat het beter is om die traditie over het Kanaal te laten. Vooral de veel te korte winterstop stoort me."

Want na de wedstrijd tegen Antwerp, volgt op 7 januari alweer een bekerwedstrijd tegen STVV. De derde Limburgse derby van het seizoen. "Onze spelers moeten op 7 januari alweer het veld op, dat betekent dat we hen maximaal vijf dagen vakantie kunnen geven."

"Dat is veel te weinig, sommige jongens moeten in deze korte tijdspanne ook nog eens op en af naar Colombia of Zuid-Korea vliegen om hun familie terug te zien", maar Fink heeft ook nog kritiek op iets anders.

"Eigenlijk zijn er twee dingen, die best worden veranderd aan deze heel mooie competitie. Ook van die verplichte rode armband wil ik af. Hij stoort me. Alsof de scheidsrechter niet weet dat ik de trainer ben", besluit hij.