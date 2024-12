🎥 Daarom wil Premier League hem inlijven: gewezen goudhaantje Anderlecht maakt andermaal indruk met assist

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wat gaan ze met hem doen bij Ajax? De 18-jarige Rayane Bounida maakt furore bij Jong Ajax met heel wat doelpunten als invaller. Ook deze week was het raak. Ondertussen lijkt er nu al een transfer voor hem op komst te zijn.

Rayane Bounida (18) zet zich steeds meer in de kijker bij Jong Ajax. Na een indrukwekkend profdebuut enkele weken geleden, waarin hij trefzeker was tegen De Graafschap, deed de voormalige Anderlecht-jeugdspeler dat ook TOP Oss.

Opnieuw van waarde tegen Roda JC

Bounida had amper een minuut nodig om zijn stempel te drukken. De aanvallende middenvelder toonde daarmee opnieuw zijn klasse. Maandagavond kreeg hij tegen Roda JC mogelijk een derde kans in het profvoetbal. En opnieuw pakte hij uit met een goede actie én een assist.

Ondanks zijn groeiende impact op het veld, hangt er een vraagteken boven Bounida’s toekomst. Zijn contract bij de Amsterdammers loopt namelijk af in de zomer van 2025, waardoor er stilaan onzekerheid ontstaat over zijn volgende stappen.

Doorbreken bij Ajax?

De jonge Belg, die in 2022 overstapte van Anderlecht naar Ajax, staat ondertussen in de belangstelling van heel wat teams. In Nederland wordt onder meer de naam van Tottenham Hotspur genoemd als mogelijke nieuwe ploeg voor hem.

De vraag is of Bounida nu al klaar is voor de Premier League, dan wel dat hij niet toch nog liever bij Ajax Amsterdam zou blijven om door te breken richting A-ploeg.