'RWDM heeft versterking nodig en haalt speler terug uit de Jupiler Pro League'

RWDM heeft offensieve versterking nodig in de tweede klasse. Daarvoor haalt het een eigen speler terug uit zijn uitleenbeurt.

Negen punten. Dat is de achterstand die RWD Molenbeek in de Challenger Pro League heeft op competitieleider Zulte Waregem. De Brusselaars staan daarmee derde in de stand.

De ploeg wil zich offensief versterken voor het tweede deel van de competitie en doet dat met een speler uit de eigen rangen die uitgeleend werd aan een eersteklasser.

RWDM roept Mickaël Biron terug uit zijn uitleenbeurt richting OH Leuven die voor dit seizoen geregeld was. Hij speelde dit seizoen elf keer mee, maar verzamelde daarbij wel amper 113 minuten.

In de Croky Cup speelde hij één partij mee. De aanvaller kon in de verzamelde speeltijd in de Jupiler Pro League geen enkel doelpunt scoren.

Biron ligt nog tot midden 2026 onder contract bij de Brusselaars. Hij arriveerde in 2022 bij RWDM en kwam toen van het ondertussen teloorgegane KV Oostende.