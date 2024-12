Eden Hazard verklapt het mooiste moment van zijn carrière en het had niets met hem te maken: "Nooit zo trots geweest op hem"

Het moment waarop Eden Hazard het meest trots was op het veld? Dat dankt hij aan Thorgan... die heel België liet juichen.

De broers Hazard, Eden en Thorgan, hebben de Belgische nationale ploeg veel plezier bezorgd. Eden sprak nu over zijn bewondering voor zijn broer Thorgan.

Thorgan Hazard stond lange tijd in de schaduw van Eden, maar heeft zelf zijn eigen weg gevonden en een mooie carrière opgebouwd. Hij heeft 47 interlands gespeeld en 9 doelpunten gescoord voor de Rode Duivels.

Zijn beste wedstrijd speelde Thorgan waarschijnlijk tegen Portugal in 2020. De hype rond de Rode Duivels was niet meer zo groot als in 2018, maar die dag speelden ze een uitstekende match onder het tijdperk-Martinez en versloegen ze Portugal van Cristiano Ronaldo in de achtste finale.

Helaas werd die overwinning op Portugal overschaduwd door de uitschakeling tegen Italië in de kwartfinale. Thorgan had de enige goal van de wedstrijd gescoord met een schitterende curvebal. Eden herinnert zich het moment als de dag van gisteren: "Het is de keer dat ik me het meest trots voelde op het veld", zei hij in een gesprek met DAZN.

"Thorgan heeft een schitterende carrière, maar het was altijd 'Eden dit, Eden dat'. Hij had talent, maakte de juiste keuzes, maar het was moeilijker voor hem als 'de broer van Eden'", gaf Eden toe.

"Om hem die avond beter te zien spelen dan ik - ook al was hij die avond niet beter dan ik - was ik ontzettend blij voor hem. Het was een van de mooiste momenten uit mijn carrière", glimlachte Eden.