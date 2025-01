Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Zirkzee - Orban

Via Anderlecht aan de weg naar ManU getimmerd, maar nu moet Joshua Zirkzee mogelijk weer weg uit de Premier League

Er komt mogelijk weer een nieuwe wending aan in het verhaal van Joshua Zirkzee. Bij Anderlecht zette hij zichzelf op de kaart en zo hield hij zich in de belangstelling van de grote competities. Het is wel mogelijk dat het binnenkort exit Premier League is voor Zirkzee. (Lees meer)