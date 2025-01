Transfernieuws en Transfergeruchten 01/01: De Bruyne - Mertens - Depoitre - Ghaly - Terho - Lammens - Welsh

Mohamed Salah is einde contract bij Liverpool. De interesse in de spelmaker is gigantisch groot, ondanks zijn leeftijd. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 01/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Bruyne - Mertens - Depoitre - Ghaly - Terho - Lammens - Welsh

Dan toch nog: 'Aanbieding voor ex-KAA Gent-speler Laurent Depoitre op tafel'

Laurent Depoitre zwaaide vorig seizoen af bij KAA Gent. Ondertussen heeft hij nog altijd geen nieuwe job. (Lees meer)

'Ex-Rode Duivel ingeschakeld om Kevin De Bruyne naar nieuwe club te loodsen'

Waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen? Het blijft voorlopig nog altijd een groot mysterie. (Lees meer)

'Straffe vraagprijs van Antwerp: Na Man United meldt andere Engelse ploeg zich voor Lammens'

Vorige week raakte bekend dat Senne Lammens van Royal Antwerp FC in de belangstelling staat van Manchester United. Nu spreekt men in Engeland ook over de vraagprijs en die is niet min. (Lees meer)

OFFICIEEL Opvallende pion verlaat Union SG

Er werd veel van hem verwacht, maar die verwachtingen kon hij niet inlossen. Casper Terho vertrekt dan ook bij Union SG, zo laat de club weten. (Lees meer)

📷 'KV Mechelen haalt interessante centrale verdediger binnen'

KV Mechelen beleeft een sterk seizoen. Dat is opmerkelijk, zeker als je kijkt naar het aantal spelers dat geblesseerd aan de kant zit. (Lees meer)