Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cuyper - Denkey - Minda

Cercle Brugge is Kévin Denkey kwijt. De aanvaller gaat vanaf nu in de Amerikaanse MLS aan de slag. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 31/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Cuyper - Denkey - Minda

Het mag duidelijk wat kosten: 'Club Brugge wil miljoenen op tafel leggen voor vervanger Maxim De Cuyper'

De kans dat Maxim De Cuyper vertrekt bij Club Brugge groeit. Is het niet deze winter, dan is hij zeker in de zomer weg bij blauwzwart. (Lees meer)