KAA Gent heeft speler van ... Union SG op de radar staan

Bij KAA Gent waren ze dringend op zoek naar een aantal opportuniteiten, waarbij zeker op het middenveld gezocht werd naar (voetbal)Belgen. Een leuke kans deed zich voor, al was er ook nog een andere mogelijkheid.

De transfermarkt kan bijna opengaan in België. En dus is de vraag wie er allemaal winterkoopjes zal doen. Een gegeven dat al eens vergeten wordt de laatste jaren is dat van de Belgen die op het wedstrijdblad moeten staan. Sommige teams komen stilaan in de problemen.

Spelers gezocht

KV Kortrijk en Westerlo hebben elk maar negen Belgen binnen de kern, ook bij KAA Gent zijn ze op zoek naar Belgen. En gezien Samoise, Gerkens en Kums mogelijk aan aflopende verhalen bezig zijn bij de Buffalo's al helemaal.

En dus werd door KAA Gent gekeken naar mogelijke nieuwe namen. Met Leonardo Lopes - met een verleden bij Cercle Brugge - werd een gouden kans gevonden.

Lazare op de radar

Toch lagen er lange tijd ook andere namen op tafel. Daarbij werd ook onder meer gedacht aan Amani Lazare, weet Het Laatste Nieuws alvast te melden. De speler van Union SG stond nadrukkelijk in de belangstelling.

Enkele maanden lang kwam hij weinig tot spelen toe bij de Brusselaars. De laatste maanden is dat dan weer enigszins anders, waardoor Lopes een logischere en goedkopere oplossing bleek. Het is nu de vraag of Lazare helemaal van de radar is verdwenen bij de Gentenaars.