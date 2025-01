Karl Vannieuwkerke voorspelt spannende eindfase voor play-downs: "Ze pakken meer dan 70% van hun punten thuis"

Het jaar 2024 begon voor Cercle Brugge lastig, maar vanaf februari ging het beter. Een belangrijke overwinning in Gent was het keerpunt. Na die overwinning stoomde de club door naar de top zes.

Karl Vannieuwkerke is in Het Nieuwsblad positief over het jaar van Cercle Brugge: "Ze hebben een geweldig seizoen gespeeld, vooral in Europa. Ze waren in de Champions’ Play-Offs geen makkelijke tegenstander en het behalen van een Europees ticket is een mooie prestatie."

Toch heeft de Vereniging het moeilijker dit seizoen in de competitie. "In de Jupiler Pro League is het zwaarder geworden, nu Denkey weg is. Het wordt een gevecht om in de eerste klasse te blijven."

Cercle Brugge speelt momenteel in de onderste regionen van de competitie, en Vannieuwkerke weet dat de Play-downs niet ver weg zijn. Vannieuwkerke verwacht de Cercle hard moet knokken om zich te verzekeren van het behoud.

Met nog tien wedstrijden in de competitie weet Vannieuwkerke dat de teams onderaan het spannend zullen hebben. "Als een ploeg 7 op 9 haalt, kan die ineens uit de gevarenzone komen", zegt hij.

"Het wordt spannend tot het einde." De presentator denkt dat Sint-Truiden, met hun kunstgras, een voordeel heeft. "Ze pakken meer dan 70% van hun punten thuis. Dit kan in de play-downs helpen."